Era uma prioridade. Agora virou urgência. A SAD do Sporting já está no terreno a desenvolver ações no sentido de contratar um defesa-central nos primeiros dias de janeiro, de forma a colmatar baixas no setor que se perspetivam.



Segundo informações a que o CM teve acesso, a estrutura do futebol já tem identificados diversos alvos, tendo em conta o perfil traçado por Rúben Amorim.









