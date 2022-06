O Sporting está a alinhavar a chegada de Jesús Alberto Alcantar. O CM sabe que, nos últimos dias, os dirigentes leoninos aceleraram a contratação do central mexicano de 18 anos, do Necaxa, face ao avolumar do interesse em Gonçalo Inácio, prevenindo assim a saída do defesa português.



O plano do Sporting, como o CM já noticiou, passa por vender Gonçalo Inácio só depois do Mundial.









