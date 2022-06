O Sporting tem no avançado japonês Ayase Ueda uma possibilidade para reforço do ataque, mas nas últimas horas surgiu o interesse do Schalke 04, que este ano subiu à primeira divisão alemã.



O jogador de 23 anos, que está ao serviço da sua seleção, agrada a Rúben Amorim uma vez que tem características ideias para jogar no sistema habitual da equipa: o 3x4x3.









