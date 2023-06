Alemanha campeã europeia de sub-17 ao vencer a França nas grandes penalidades

A Alemanha sagrou-se esta sexta-feira campeã europeia de futebol de sub-17 ao derrotar a França na final da prova, disputada na Hungria, por 5-4, no desempate nas grandes penalidades, depois de um nulo no final do prolongamento.

Nenhuma das equipas teve talento para fazer um golo durante o tempo regulamentar e nos 30 minutos suplementares, por estarem mais preocupadas em não sofrer, o que as levou a minimizar os riscos, com reflexos na forma como o jogo decorreu.

A Alemanha já tinha vencido a França por 3-1, na segunda jornada do Grupo C, que integrou também as seleções de Portugal, que ficou em terceiro lugar e não se apurou para os quartos de final, e da Escócia.

Os alemães falharam o primeiro penálti, enquanto a França, falhou os dois últimos, o quinto, o qual, a ser concretizado, teria dado o título aos gauleses, e o sexto.

A seleção germânica sucede no historial da competição justamente à França, ao somar o quarto título, depois de ter sido campeão em 1984, 1992 e 2009, o primeiro destes ainda como República Federal da Alemanha.

A Espanha é a seleção recordista de títulos nesta categoria, com nove, seguido de Portugal, com seis, dos Países Baixos e da Alemanha, com quatro, da França, com três, e da Itália, com dois.