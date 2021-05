Alemanha oficializa Hansi Flick como selecionador nacional

A federação alemã oficializou esta manhã a contratação de Hansi Flick para o cargo de selecionador nacional. O técnico, que liderou o Bayern Munique nas últimas épocas, vai assumir o cargo depois do Europeu.Recorde-se que Joachim Low, selecionador alemão desde 2006, anunciou em março último que irá abandonar o cargo após o Euro'2020, competição em que a seleção germânica é adversária de Portugal na fase de grupos.Flick foi adjunto de Low na Mannschaft entre 2007 e 2014 e esteve na conquista do Mundial'2014, no Brasil.