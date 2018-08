Bruno de Carvalho está fora das eleições do Sporting

Lista do presidente destituído foi rejeitada.

Por Tânia Laranjo | 19:27

Bruno de Carvalho vai ficar de fora das eleições do Sporting. A resolução de Jaime Marta Soares ainda não foi anunciada, mas o CM sabe que já foi tomada a decisão de rejeitar a lista do presidente destituído. O anúncio formal vai ser feito ainda durante a noite de hoje. O despacho ainda está a ser finalizado.

A justificação é o processo disciplinar. Bruno foi suspenso durante um ano, o que lhe retira os direitos de sócio. O recurso, que já interpôs, não suspende a decisão.

A lista de Bruno de Carvalho também não pode ser corrigida. Os estatutos do Sporting prevêem um sistema 'presidencialista', o que faz com que a queda do número um arraste os restantes membros da lista.

Erik Kurgy também já não pode avançar como cabeça de lista, porque os prazos para a apresentação das candidatura expiraram.

Poderá ainda haver pedidos para que algumas listas sejam corrigidas, designadamente no que toca a sócios que assinaram em listas diferentes.