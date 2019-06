João Félix e Jorge Mendes já estão no Estádio do Atlético de Madrid para transferência milionária

O avançado João Félix e o empresário Jorge Mendes já chegaram ao Estádio do Atlético de Madrid, em Espanha, onde deverá ser consumada a maior transferência de sempre de um clube de futebol português.Caso Félix assine pelo clube madrileno, o jovem de apenas 19 anos vai ganhar sete milhões de euros líquidos por ano, ou seja, 19 mil euros por dia.Esta transferência chega a bom porto após longas semanas de negociações, graças, em grande parte, à intervenção do empresário Jorge Mendes, que mediou todo o processo.O contrato de Félix com o Atlético de Madrid será, em princípio, assinado por cinco épocas.