O jogador do Sporting Nuno Santos sofreu um acidente de carro esta sexta-feira de manhã, pelas 10h00, apurou oO acidente ocorreu precisamente no cruzamento que antecede a entrada para a Academia de Alcochete, onde treina o Sporting, na EN4.O atleta seguia ao volante do se Porsche Cayenne novo (tem cerca de dois meses), mas não terá sofrido ferimentos no acidente, apesar do susto.