Forte aparato policial e vários adeptos na saída de Jorge Jesus do Aeródromo de Tires

Jorge Jesus já chegou a Lisboa acompanhado por Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, que viajou até ao Brasil para ir buscar o treinador. O técnico deverá fechar o acordo com os encarnados durante esta semana.Vários adeptos estão nas imediações do Aeródromo de Tires, em Cascais, com tarjas e mensagens de apoio para o técnico.Jesus deixou o Benfica após conquistar dois campeonatos consecutivos, em 2013/2014 e 2014/2015. O treinador ingressou nas águias na época 2009/2010 e conquistou os adeptos benfiquistas com um futebol atrativo e ofensivo.Depois de passagens pelo rival Sporting, pela arábia e por fim pelo Flamengo, onde conquistou a Taça Libertadores, o treinador volta agora ao Benfica com o objetivo de devolver a hegemonia do futebol português aos encarnados.