Mário Machado candidata-se à liderança da Juve Leo

Pretensões de ex-dirigente da Frente Nacional vão ser apresentadas no próximo sábado.

Por Miguel Curado | 10:48

Mário Machado, ex-dirigente da Frente Nacional, vai candidatar-se à liderança da claque sportinguista Juventude Leonina (Juve Leo). As pretensões de Mário Machado vão ser apresentadas no próximo sábado pela tarde numa conferência de imprensa a realizar nas instalações do Boa Hora Futebol Clube, em Lisboa.



Esta pretensão surge numa altura em que a principal claque do Sporting se encontra debaixo de fogo depois das agressões ocorridas a jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete, que culminou com a detenção de vários adeptos, muitos deles elementos da claque. Um deles trata-se mesmo de Fernando Mendes, antigo cabecilha da Juve Leo.