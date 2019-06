Pepe arrisca falhar Liga dos Campeões

Pepe arrisca falhar a terceira pré-eliminatória e o playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O defesa-central do FC Porto lesionou-se ao serviço da seleção portuguesa, esta quinta-feira, na meia-final da Liga das Nações, frente à Suíça.Foi já esta tarde dispensado dos trabalhos da equipa nacional, depois de ter sofrido uma fratura completa na omoplata direita.A paragem de Pepe deve rondar os dois meses, o que significa ficar de fora de toda a pré-época e dos primeiros jogos oficiais do FC Porto na próxima temporada. A terceira pré-eliminatória está marcada para os dias 6, 7 e 13 de agosto.Os encontros do playoff realizam-se a 20 ou 21 de agosto, primeira mão, e 27 ou 28, essa a partida da segunda mão.