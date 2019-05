Elementos da Autoridade Antidopagem de Portugal fizeram controlos antidoping surpresa depois dos dois jogos deste sábado.



Em causa estão os encontros do título, ou seja, o Benfica-Santa Clara e o FC Porto-Sporting.





sabe também que foram igualmente feitos testes antidoping surpresa depois do Tondela-Desp. Chaves da tarde deste domingo. Um jogo que ditou a permanência do Tondela e a descida de divisão do Chaves.