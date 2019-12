Treinador Jesualdo Ferreira assina pelo Santos até 2021

Jesualdo Ferreira assinou este domingo em Lisboa contrato com o Santos. A ligação será válida até dezembro de 2021, apurou o Correio da Manhã.

Uma embaixada do Santos - segundo do Brasileirão e de onde saiu o técnico argentino Jorge Sampaoli -, chefiada pelo seu diretor desportivo, garantiu em Lisboa, após reuniões realizadas desde sábado, num hotel do centro da cidade a contratação do experiente treinador.





Jesualdo Ferreira, que ultimamente trabalhava no Qatar, fincará vinculado ao clube do litoral de São Paulo por duas temporadas.

Jesualdo Ferreira, já muito elogiado pelos adeptos santistas, sabe o CM, fora, há cinco anos, antes de ir trabalhar para o Qatar, convidado para ingressar no clube de Pelé. Agora, ‘O Peixe’ insistiu no experiente técnico e conseguiu os seus intentos.