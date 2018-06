Tribunal confirma Assembleia Geral do Sporting a 23 de junho

O Tribunar confirmou esta sexta-feira a legitimidade da Mesa da Assembleia Geral do Sporting para convocar a Assembleia Geral Extraordinária no dia 23 de junho.No entanto, e em comunicado, é confirmado que não estão reunidas as condições de segurança necessárias para a sua realização.Leia o comunicado na íntegra, enviado às redações por Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral:

Conforme referido em conferência de imprensa realizada no passado dia 05 de Junho, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou judicialmente, mediante Providência Cautelar intentada para o efeito, que fosse ordenado que o Conselho Directivo do Clube facultasse todos os meios necessários à realização da Assembleia Geral agendada para o próximo dia 23 de Junho de 2018.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral vem informar que foi hoje notificado da decisão da referida Providência Cautelar, sendo que, ao contrário das várias mensagens que o Conselho Directivo do Clube tem vindo a passar nas últimas semanas, a referida Decisão reconhece que:

a) O ora signatário é, efetivamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal em pleno exercício de funções;

b) A convocatória para a Assembleia Geral de dia 23 de Junho de 2018 foi legítima e estatutariamente efectuada;

c) A Assembleia Geral de dia 23 de Junho de 2018 foi convocada por quem tem legitimidade para tal;

d) O Tribunal considera que os meios solicitados para a realização da referida Assembleia Geral não são "adequados a acautelar que a assembleia geral se transforme num risco para a integridade física dos participantes", ou seja dos Sócios do Sporting Clube de Portugal, que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral considerou que importaria assegurar e salvaguardar.