Alex Ferguson deixou a equipa de futebol do Manchester United (MUFC) três horas à espera, num estacionamento, para conseguir contratar Cristiano Ronaldo logo depois do jogo com o Sporting.

O até então treinador do MUFC, Alex Ferguson, ficou tão impressionado com a performance do craque no jogo amigável de pré-época, em 2003, que deixou o resto da equipa no estacionamento do estádio à espera para voltar para casa.

De acordo com o ex futebolista Nicky Butt, citado pelo Daily Star, "estávamos cansados, foi um jogo péssimo e acabamos sentados por cerca de três horas à espera do treinador". Acrescenta ainda que "ele veio para o nosso campo de treinos, um rapaz jovem, alto, mas magro; um rapaz muito simpático, tinha muito ritmo, muita habilidade e era muito determinado".

Butt confessa que "honestamente, não esperávamos que ele estivesse nem perto do nível que está agora; sabíamos que tínhamos um super talento e que ele era um jogador de ponta. "

O United acabou por contratar CR7 por 17 milhões de euros (£15 milhões) em 2003, onde o craque permaneceu até 2009, quando se mudou para o Real Madrid.