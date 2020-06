Alex Telles é ‘reforço’ no FC Porto

Alex Telles vai ser ‘reforço’ para a equipa de Sérgio Conceição no jogo de amanhã (21h30) com o Marítimo, depois de ter estado ausente na derrota com o Famalicão (1-2), devido a castigo.A entrada de Alex Telles é apenas uma das mudanças que o técnico deverá fazer, pois também poderá mexer no ataque, que demonstrou carências na finalização, na partida com os famalicenses. Certo no onze está Marchesín, guarda-redes que cometeu um erro que pesou na derrota.A entrada do lateral esquerdo Alex Telles na equipa acrescenta qualidade defensiva, mas também mais profundidade ao flanco, municiando os atacantes com cruzamentos quase sempre perigosos para a grande área (soma cinco assistências). Mas mais do que isso, Alex Telles tem também golo nos pés. Nos 23 jogos que realizou na Liga soma 8 golos. São estes números que fazem de Alex Telles um dos laterais mais cobiçados na Europa. Apesar do seu destino provável ser o Paris Saint-Germain, que está disposto a pagar 25 milhões mais cinco por objetivos, continuam a aumentar os pretendentes, o último dos quais é o Manchester City.O defesa-esquerdo espanhol Juan Miranda, de 20 anos, que está emprestado pelo Barcelona aos alemães do Schalke 04, está na mira do FC Porto. A imprensa espanhola refere que Miranda é o eleito para substituir Alex Telles.O FC Porto recusou uma proposta do Bournemouth (Inglaterra), de 5,6 milhões de euros pelo médio ofensivo Fábio Vieira, de 20 anos, revelou o jornal ‘The Sun’. A cláusula de rescisão é de 30 milhões.Sérgio Conceição cumpriu ontem três anos ao serviço do FC Porto. Foi apresentado como técnico no dia 8/06/2017.