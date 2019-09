Alex Telles quer começar Taça da Liga "com o pé direito”

"A Taça da Liga é uma competição que para nós é importante, uma prova que o clube ainda não venceu. Temos a responsabilidade de entrar neste evento cada vez mais concentrados e focados para vencer. Para chegar à final four, precisamos de começar com o pé direito", disse esta terça-feira o defesa Alex Telles, jogador do FC Porto, na antevisão do jogo de hoje, em casa, com o Santa Clara para a Taça da Liga (21h00, Sport TV2).O lateral-esquerdo, que deve regressar à titularidade depois de ter cumprido um jogo de suspensão diante do Santa Clara (2-0, Liga), assume que a equipa está mais do que preparada para a estreia do Grupo D: "Trabalhamos de forma muito intensa. Não só os que estão a jogar, mas toda a equipa está a trabalhar de forma incrível, o espírito está a ser muito bom, o sacrifício nos treinos, a forma como os jogadores se entregam ao trabalho. Independentemente de quem jogar, vai estar bem física e psicologicamente para dar o seu melhor".Para o jogo de hoje, novamente com os açorianos, Sérgio Conceição deve fazer várias mudanças. Diogo Costa, Mbemba, Loum, Romário Baró, Nakajima e Soares devem ser titulares.O único indisponível continua a ser o médio Sérgio Oliveira que ontem fez treino condicionado a recuperar de uma lesão no tornozelo direito.