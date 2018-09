"Alguém acredita que um hacker ia oferecer informação a troco de nada?", diz vice-presidente do Benfica

Varandas Fernandes reagiu à identificação do 'hacker' que roubou os segredos do clube das águias.

O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, reagiu esta quinta-feira ao facto de a identidade do 'hacker' que roubou os segredos do Benfica ter sido revelada, adiantando que ninguém acredita que um 'hacker' ia oferecer informação a troco de nada.

"Alguém acredita que um hacker ia oferecer essa informação a troco de nada? Ninguém acredita nisso", afirmou. "Neste processo já se sabe que o director de comunicação do FC Porto está constituído arguido. Que das decisões já conhecidas, tanto o Tribunal Arbitral do Porto como a ERC dão razão ao Benfica e condenam a divulgação de correspondência privada. Acreditamos que a Justiça conseguirá provar a forma e as contrapartidas financeiras do modo como o FC Porto obteve a informação roubada ao Benfica", começou por referir.



"Terei de abordar um tema de enorme gravidade. A acreditar no que foi publicado pela Sábado, ficamos a saber a identidade do suposto hacker que roubou os emails ao Benfica. Da notícia diversos factos relativos mercem a maior das nossas preocupações. Não queremos acreditar qiue a revista tenha contacto com o administrador. Não acreditamos que a PJ tenha visto anulado diligências para apanhar este hacker", disse Varandas.



"Essa informação foi partilhada por blogues afetos ao Sporting, provavelmente com a conivência com a anterior direção do clube", explicou.



Varandas explicou ainda que "no Benfica a confiança conquista-se com transparência e muita dedicação. Sabemos que muitos se sentem ameaçados pela solidez desportiva e financeira. O melhor seria seguirem o nosso exemplo", sublinhou.



Fernandes prometeu ainda que o clube iria "até às últimas consequências, [porque] o escândalo é gritante".