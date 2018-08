Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alhassan deverá falhar receção do Nacional ao Benfica

O nigeriano foi titular nas três primeiras jornadas e será uma 'baixa' relevante na formação comandada por Costinha.

Por Lusa | 15:01

O médio Alhassan voltou hoje a estar ausente do treino da equipa de futebol do Nacional e permanece em dúvida para a receção ao Benfica, no domingo, para a quarta jornada da I Liga.



O nigeriano foi titular nas três primeiras jornadas e será uma 'baixa' relevante na formação comandada por Costinha, caso não recupere da lesão muscular.



O Nacional, 13.º classificado, com três pontos, recebe no domingo, a partir das 18h30, o Benfica, um dos quatro líderes do campeonato, a par de Sporting, Sporting de Braga e Feirense, todos com sete pontos.