Allegri confirma estreia de Ronaldo no campeonato italiano

CR7 estreia-se este sábado na Serie A pela Juventus.

09:44

O técnico Massimiliano Allegri confirmou esta sexta-feira a presença do craque português Cristiano Ronaldo no onze titular este sábado (17h00) na estreia da Juventus no campeonato italiano com o Chievo Verona.



"Ronaldo está muito curioso para ver como jogam os rivais", disse o técnico da Juve elogiando o português: "Não é um jogador comum. Trouxe muito valor ao nosso plantel."



Allegri confirmou ainda a titularidade do outro português no plantel bianconero: João Cancelo.