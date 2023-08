Alma de Dragão no último suspiro

Foi arrancada a ferros a vitória do FC Porto em casa com o Farense. Marcano salvou o Dragão nos últimos instantes, no primeiro jogo após a saída de Otávio para as arábias.Como se esperava, o FC Porto entrou a dominar o Farense. Os laterais bem projetados no ataque davam mais caudal de jogo e asfixiavam o conjunto algarvio, que mal conseguiu passar do meio-campo. Mesmo sem criar grandes chances, o FC Porto chegou ao golo por Toni Martínez numa pressão alta que deu frutos.Depois o Farense desposicionou-se e os dragões estiveram mais perto de marcar, com o reforço Nico González a ter duas boas chances e Toni Martínez a testar os reflexos de Ricardo Velho.Com o descanso na mira, o Farense como que acordou. Primeiro atirou à barra numa bicicleta quase perfeita de Muscat. Depois chegou mesmo ao golo numa excelente jogada individual de Rui Costa, que fez o que quis de Marcano antes de disparar para o empate.O Farense voltou ainda mais atrevido no segundo tempo, com boas descidas. Ainda assim, e sem grande qualidade, os dragões criaram várias chances, com Ricardo Velho a salvar aquilo que acabou por não conseguir já nos descontos. O capitão Marcano subiu à área para dizer sim ao cruzamento perfeito de Gonçalo Borges.O FC Porto volta a sofrer no segundo jogo, mas vence de forma justa diante de um Farense que mostrou argumentos para manter-se entre os grandes."O FC Porto entendeu que a proposta era boa para Otávio e para o clube", disse no final o capitão Marcano, autor do golo da vitória portista.Sérgio Conceição viu o jogo de um dos camarotes do Estádio do Dragão. O técnico portista está castigado, devido às injúrias ao árbitro na Supertaça com o Benfica. Conceição também recupera de uma cirurgia recente realizada aos dois joelhos. Entretanto, a equipa técnica portista continua em silêncio.Um dos motivos de irritação de Sérgio Conceição com a venda de Otávio é que a SAD recusou-se a travar o negócio, ainda que só por uns dias, mesmo depois de saber que Alan Varela estava impedido de jogar este domingo.O médio argentino foi apresentado na quarta-feira e logo deu boas indicações nos treinos, ao ponto de o técnico começar a equacionar a sua utilização frente ao Farense. Ainda mais quando foi informado que o Al Nassr estava a acelerar a compra de Otávio.Só que, insatisfeito com o ‘timing’ do pagamento (já feito) da primeira prestação, o Boca Juniors atrasou o envio do certificado internacional de Varela. Desde o meio-dia de sexta-feira que o FC Porto sabe que o médio não jogava este domingo. Perante esse contratempo, Conceição esperava que a venda de Otávio fosse adiada para depois do desafio com os algarvios. Mas a SAD não cumpriu esse desejo e o internacional português viajou este domingo a meio da tarde para a Arábia Saudita.Com exames médicos feitos e tudo acertado para assinar contrato por um ano (é possível que fique com outro de opção), João Moutinho, de 36 anos, tem prevista para esta segunda-feira a sua apresentação como jogador do FC Porto. Os dragões estão, ainda, a ultimar o empréstimo de Jorge Sánchez. O mexicano fará concorrência a João Mário na lateral direita, permitindo a Pepê subir no terreno para ser o principal sucessor de Otávio a partir da faixa.