Almería oficializa chegada de Pedro Mendes por empréstimo do Sporting

O futebolista português Pedro Mendes vai representar o Almería por empréstimo do Sporting, tornando-se no 10.º reforço do clube da segunda liga espanhola de futebol para a temporada 2020/21, anunciou esta quarta-feira a equipa treinada por José Gomes.

"A UD Almería e o Sporting Clube de Portugal acordam a transferência com opção de compra de Pedro Mendes. O golo chega de Portugal. Bem-vindo, Pedro Mendes!", escreveu o clube, nas redes sociais.

O internacional sub-21 por Portugal, de 21 anos, não tinha espaço na equipa principal dos 'leões', pela qual realizou 12 encontros oficiais na temporada passada.