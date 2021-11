Dez anos após a aprovação do projeto da Herdade do Castelo Alto, de Luís Filipe Vieira, para a construção de um empreendimento de luxo, Almodôvar ainda espera pelos mais de 200 empregos prometidos. O projeto previa a construção de um campo de golfe com 18 buracos, um centro desportivo, um hotel e seis aldeamentos turísticos.