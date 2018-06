Alta tensão em Alvalade

Bruno de Carvalho recusa entrada da Comissão de Gestão nas instalações. Artur Torres Pereira admite recorrer à Justiça.

Por Mário Figueiredo | 03:00

José Eduardo, antigo jogador e ex-apoiante de Bruno de Carvalho, garantiu no programa da CMTV ‘Leões em Choque’ a existência de pagamentos em atraso em Alvalade. "O Sporting não tem dinheiro. Bruno de Carvalho disse que fez todos o pagamentos? Isso não é verdade. Mas não quero revelar mais dados. Há pagamentos em atraso no Sporting e fico por aqui", disse José Eduardo no programa onde foi analisado o momento do clube.



PORMENORES

A equipa do Sporting dá início ao trabalho no próximo dia 21, com os habituais exames médicos. O estágio da pré-época será na Suíça entre os dias 9 e 17 de julho (joga com o Nantes, Nice e PSV Eindhoven) e a apresentação aos sócios é a 21 de julho.



















Bruno de Carvalho admite que vai negar o acesso da nova Comissão de Gestão a Alvalade e pode ser necessária a intervenção da justiça, criando mais um momento de alta tensão no Sporting.A Comissão de Gestão, nomeada pelo presidente da Mesa da AG, Jaime Marta Soares, pretende ter acesso a documentos de forma a inteirar-se e assumir os destinos do clube, pelo menos até à Assembleia Geral de destituição do dia 23 de junho.Composta por 11 elementos, de várias áreas, a Comissão de Gestão é liderada por Artur Torres Pereira, um ex-vice- -presidente do primeiro mandato de Bruno de Carvalho no Sporting, que saiu em 2017 em rutura com o presidente.A intransigência de Bruno de Carvalho em reconhecer as decisões tomadas por Jaime Marta Soares aumenta ainda mais a tensão. Aliás, o ainda presidente da SAD já fez saber que vai avançar hoje com várias ações em tribunal, algumas providências cautelares, de forma a anular essas decisões.Este ambiente bélico vivido em Alvalade está prestes a viver um novo episódio. É que a comissão de fiscalização, também designada por Jaime Marta Soares, já suspendeu, com efeito imediato, o Conselho Diretivo. Ou seja, Bruno de Carvalho está impedido de frequentar as instalações do clube. O braço de ferro continua.