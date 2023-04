A onda de euforia que está criada entre os adeptos do Benfica tem marcado as horas que antecedem o clássico desta sexta-feira. Com lotação esgotada, o que significa que nas bancadas do Estádio da Luz vão estar cerca de 62 mil pessoas, surgem na Internet propostas de venda de bilhetes com valores que chegam perto dos 750 euros (dez vezes mais do que o valor máximo na plataforma do clube).









