Alta tensão no Estádio de Alvalade com dérbi entre Sporting e Benfica

"O ideal é que o Benfica perca (...) Este jogo vale mais do que três pontos. É o que mais mexe com o futebol português por ter um lado emocional, de paixão." Foi desta forma que Silas caracterizou o dérbi desta sexta-feira, às 21h15, em Alvalade, com o líder Benfica.Apesar da diferença pontual (16 pontos), o técnico do Sporting (4º na Liga) recusou favoritismos. "É um jogo de 50/50, com as duas equipas a terem as mesmas hipóteses e vamos fazer tudo para vencer, acreditando que o Benfica também vem à procura disso", alertou.Sobre as implicações de uma derrota, que deixaria o Sporting a 19 pontos da liderança, o técnico desdramatizou e sublinhou que os dois clubes têm algo a perder: "Nós podemos ficar mais longe; mas se forem eles a perder, o FC Porto pode ficar mais perto. Ainda há muitos jogos. Vamos encurtar a distância, estamos a crescer como equipa e acho que não vamos perder muito mais pontos".Apesar da confiança, Silas disse esperar dificuldades frente à equipa de Bruno Lage, mas recusou qualquer pressão adicional: "O Benfica apresenta um contra-ataque muito forte, um ataque organizado muito bem elaborado e tem jogadores com muita qualidade.Estamos a falar do maior investimento, de que tenho memória, do Benfica no plantel. Uma equipa com este tipo de investimento tem várias soluções, mas nós também temos. Já provámos isso e vamos apresentá-las."Quanto ao horário escolhido para o dérbi lisboeta, Silas ‘culpou’ o calendário e não acredita que o facto de o Benfica entrar em campo três dias após a vitória frente ao Rio Ave (3-2) seja um fator a favor do Sporting. "Preferíamos que o jogo fosse ao fim de semana, durante tarde.Esta semana foi o Benfica que jogou na terça e agora na sexta-feira; nós jogamos sexta, terça e depois sábado, se ganharmos [ao Sp. Braga, na Taça da Liga].É uma coisa que toca a todos. Não acho que esse seja um fator de vantagem para nós, o Benfica será sempre competitivo independentemente do onze que apresente",observou."Para encontrar um substituto para ele [Bruno Fernandes] precisamos de três: um que marque golos, um que ataque e organize, e outro que defenda. Em Portugal, não há outro como ele", disse Silas, garantindo também que só uma "catástrofe" afastaria o jogador do dérbi."É um jogo da Liga , vale só três pontos. É com essa intenção que vamos disputar a partida - queremos jogar bem e vencer. Mas há outra dimensão, é um dérbi da cidade, talvez um dos encontros mais importantes a nível nacional", afirmou esta quinta-feira Bruno Lage sobre a relevância do jogo com o Sporting.Na antevisão do encontro desta sexta-feira em casa da equipa leonina, o treinador dos encarnados aproveitou, de seguida, para responder a Silas. O técnico leonino vincou que o Benfica, esta época, fez o maior investimento de sempre no plantel."É um facto. Esteve atento às nossas contratações e gastos. Não vejo as coisas por aí, vejo a qualidade da equipa independentemente do valor monetário dos futebolistas. É o mercado que valoriza os jogadores", referiu.Bruno Fernandes é um dos atletas mais cotados. Bruno Lage sabe da importância do médio na equipa do Sporting."É um excelente jogador, já o elogiei várias vezes e dá um contributo enorme à equipa. Independentemente de jogar ou não, não acredito que a dinâmica mude. Mas claro que dá uma qualidade inegável ao Sporting", vincou.O dérbi acontece apenas três dias após o Benfica-Rio Ave (3-2) para a Taça de Portugal, facto que voltou a ser alvo de críticas por parte de Lage: "Em Portugal, continuamos a fazer as coisas só porque sim. É preciso dar importância ao que se passa na bancada. Os encontros serem a horas decentes. A partida do FC Porto frente ao Sp. Braga também merecia ser a um fim de semana. Jogavam-se às 15h00 e vivia-se um sábado de futebol como antigamente".Bruno Lage condenou posteriormente outras práticas realizadas no campeonato português: "Somos o único País em que é preciso usar a braçadeira de treinador. No ano passado fui operado, estava de muletas e num jogo tirei a braçadeira e meti-a no bolso. O quarto árbitro reparou e fui multado em 500 euros. Todos conhecemos os treinadores da I Liga, porque é que têm de estar identificados?".Ferro e Gabriel estão recuperados das respetivas lesões e marcarão presença na convocatória para a visita ao Sporting.O médio contraiu um traumatismo no joelho esquerdo no jogo com o Desp. Aves. Já o defesa saiu com problemas físicos na partida com o Rio Ave (Taça de Portugal).n