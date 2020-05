Alternativa a Marcano está em 'casa' dos dragões

A grave lesão de Marcano, que o retira da competição por um período nunca inferior a cinco meses, obriga a uma reordenação do contingente de defesas-centrais do FC Porto para a próxima época.O espanhol só deverá regressar aos relvados perto do fim do ano e isso cria um problema para Sérgio Conceição na elaboração do plantel para 2021/21. Segundo apurou o, os azuis-e-brancos tencionavam promover, no mercado de verão, a venda de Diogo Leite e/ou eventualmente Diogo Queirós, que estava emprestado ao Mouscron (Bélgica). O novo cenário obriga a repensar estratégias. Diogo Leite - que tem sido associado ao interesse do Valência - deverá ficar... tal como Queirós, formando ambos com Pepe e Mbemba o quarteto de centrais para o arranque da época. Isso evitaria uma ida ao mercado.Há, contudo, fatores que podem condicionar este plano: a presença (ou não) na fase de grupos da Champions e a possibilidade de haver uma oferta irrecusável por Diogo Leite ou Diogo Queirós. Neste caso, seria quase obrigatório ir às compras, colocando como prioridade novo reordenamento na defesa."Só espero que não continue um nabo à frente das finanças do FC Porto." Foi esta a frase de Nuno Encarnação, comentador portista na, sobre o administrador financeiro Fernando Gomes que ontem o clube repudiou, no seu site, e classificou como "grosseira". Nuno Encarnação responde nana próxima quinta-feira."Sinto-me muito honrado pelo presidente depositar em mim a sua confiança para voltar à estrutura e integrar os órgãos sociais do clube como vice-presidente." Foi desta forma que Vítor Baía comentou ontem, ao ‘Record’, o convite formalmente feito por Pinto da Costa para que o antigo guarda-redes dos dragões integre a sua lista às eleições do clube, marcadas para os dias 6 e 7 de junho. Apesar de ter deixado a estrutura portista em 2010, o ex-jogador garante que esteve "sempre focado" no FC Porto e no que é melhor para o clube.Diogo Queirós esteve esta época emprestado ao Mouscron: 21 jogos e um golo. Já regressou devido ao encerramento da Liga belga. Tem manifestado intenção de lutar por um lugar no FC Porto de 2020/21.Chidozie, outro central emprestado pelos dragões, vai ficar no Leganés até ao fim da época.Pepe (37 anos), Mbemba (25) e Diogo Leite (21) são os três centrais às ordens de Sérgio Conceição nas últimas dez rondas.A lesão de Marcano (rutura no ligamento cruzado anterior do joelho direito) obriga a intervenção cirúrgica. O jogador tem sido alvo de manifestações de apoio por parte dos colegas.