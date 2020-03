Alternativas à presidência do FC Porto agitam adeptos

No domingo à noite, num programa televisivo, José Fernando Rio anunciou a sua candidatura à presidência do FC Porto e as reações não se fizeram esperar. Nas redes sociais oficiais dos dragões multiplicaram-se os comentários de adeptos a pedir uma alternativa imediata a Pinto da Costa.Mais do que um apoio declarado ao novo candidato, aqueles que se manifestaram deixaram claro que o tempo do atual presidente à frente do clube chegou ao fim. Um diagnóstico reforçado pelo prejuízo histórico de 51,9 milhões de euros no 1º semestre da temporada.Martins Soares chegou à mesma conclusão e ontem à tarde revelou que também está a preparar uma candidatura à presidência. Até à data, em 38 anos de liderança de Pinto da Costa, o médico foi o único a enfrentá-lo, nas eleições de 1988 e 1991.A lista de candidatos pode não ficar por aqui. João Rafael Koehler assumiu a rutura com a gestão da SAD e, sabe o, está a avaliar as hipóteses de sucesso se avançar. Ou seja, Pinto da Costa, que apresenta formalmente a recandidatura nos próximos dias, terá dois a três adversários, o que é inédito.As eleições no FC Porto decorrem a 18 de abril e os candidatos à presidência dos órgãos sociais (direção, assembleia-geral, conselho fiscal e disciplinar) têm até 19 de março para se apresentar. Os nomes dos restantes membros das listas, subscritas por 300 sócios, devem ser entregues até 8 de abril.tem 51 anos e é jurista - tirou a licenciatura em Direito na Universidade Católica do Porto. É comentador do Porto Canal desde 2006 - integra o programa ‘Universo Porto – Pré e Pós-Match’ - e tem um blogue em que analisa cada jornada da Liga., de 70 anos, é médico de profissão. Concorreu à presidência do FC Porto em 1988 e 1991 (teve 20,1% dos votos). Em 2016 disse que não voltaria a candidatar-se contra Pinto da Costa, mas agora entende que chegou a hora de o atual presidente se retirar.