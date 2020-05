Altice empresta 10 milhões de euros a clubes

A Altice está disponível para emprestar até dez milhões de euros a FC Porto, V. Guimarães, Boavista e Rio Ave, os quatro clubes de que é detentora dos direitos televisivos. Esta verba, apurou o, é o equivalente a dois meses do valor que estas equipas têm a receber na próxima época.A ideia da operadora é ajudar os clubes a contornarem os problemas de liquidez causados pela Covid-19, motivados em parte pela sua decisão de não pagar nada em abril e maio devido à suspensão da I Liga. As duas últimas tranches desta época só serão transferidas em junho e julho, quando se jogarem as últimas dez jornadas.Como alternativa, a Altice está a discutir com os clubes que patrocina um empréstimo sem juros: as equipas recebiam já o equivalente a dois meses de 2020/21, com o dinheiro a ser restituído ao longo dessa temporada. Osabe que a Altice apresentou esta proposta ao Governo - que a transmitiu à Federação Portuguesa de Futebol - aquando das conversas sobre a transmissão em canal aberto dos jogos da I Liga - hipótese que está completamente afastada.apurou ainda que a Nos não discutiu com os clubes que patrocina uma solução idêntica. Números redondos, o FC Porto teria acesso a 6 M € antecipadamente, o V. Guimarães a pouco mais de 2 M €, e Boavista e Rio Ave à volta de 1 M € cada um.Os dragões já anteciparam a receita em causa, mas como só tem que entregar o dinheiro à entidade credora a partir de setembro, poderão usar os 6 M € no imediato, desde que depois paguem esse montante. Opção que só é possível porque o contrato de factoring não prevê o pagamento direto da Altice à entidade credora - assim garantiu fonte da operadora.