Alverca recebe Sporting na Taça: "é um jogo que pode mudar vidas”

Fernando Orge, presidente do Alverca, afirmou ontem que o jogo frente ao Sporting para a Taça de Portugal é uma oportunidade para os jogadores mostrarem valor."Jogar com o Sporting é sempre especial para os jogadores e também para a estrutura. A expectativa é muito grande e os jogadores sabem que é um jogo que pode mudar alguma coisa na vida deles. É uma oportunidade de ouro", disse ontem em declarações à agência Lusa.Com previsão de casa cheia, o presidente do clube ribatejano garantiu que o recinto está preparado para qualquer eventualidade. "Tínhamos um ou outro problema ao nível de casas de banho e iluminação, mas já estávamos preparados. Vai correr tudo bem", vincou.O Sporting é o atual detentor da Taça de Portugal e para Artur Moraes, vice-presidente da SAD do Alverca, não existe dúvidas quanto ao favoritismo dos leões."É incomparável a realidade dos dois clubes. Cabe-nos mostrar aquilo que tem sido o nosso trabalho diário", afirmou o antigo guarda-redes do Benfica e do Sp. Braga. O emblema do Campeonato de Portugal recebe o Sporting esta quinta-feira (20h45), em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.O último confronto entre o Sporting e o Alverca foi em 2004 para a Liga. Os leões venceram por 2-0, com golos de Carlos Martins e Liedson. Despromovido nessa época, o futebol sénior do Alverca chegou a ser extinto, em 2005. Foi reativado um ano depois, no fundo da pirâmide do futebol, a terceira divisão distrital.O Alverca está, atualmente, em segundo lugar da série D do Campeonato de Portugal, com 17 pontos. O Olhanense é líder com 18 pontos. A época passada, o emblema ribatejano ficou na sétima posição, com 51 pontos, da série C do Campeonato de Portugal.