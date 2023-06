Alvo do Sporting Gyokeres tenta baixar o próprio preço

O desejo de mudança de Viktor Gyokeres, avançado sueco pretendido pelo Sporting, ficou bem expresso nas declarações feitas ontem pelo jogador. "Sei que há vários clubes interessados. Acho que o Coventry quer encaixar a quantia que deseja, mas espero que pensem no que eu quero e no que sinto e não apenas em quem paga mais", disse o jogador, no decorrer do estágio da seleção da Suécia, onde está integrado.



O clube inglês, conforme tem sido noticiado, pede 20 milhões de euros pelo passe do atacante de 25 anos. E tem mantido enorme inflexibilidade negocial. Por isso tenta agora, à distância, sensibilizar os responsáveis do Coventry, no sentido de não lhe cortarem as pernas. De resto, Gyokeres reconhece que o valor que está a ser pedido é elevado. "Podem perguntar aos clubes se eles acham que o valor é muito alto. Diz-lhes respeito a eles. Eu só tenho mais um ano de contrato, mas tendo isso em conta, é muito", disse o futebolista, que em Inglaterra é também cobiçado por vários clubes, nomeadamente Fulham, Crystal Palace e Everton.

