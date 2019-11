"Ambiente é o de um clube que é o maior do mundo", foi assim que Jorge Jesus definiu o ambiente e o carinho que tem sentido pela parte dos adeptos do Flamengo, em declarações à, na sua chegada ao Peru.Apesar das palavras serem breves, o treinador ainda aproveitou para fazer um apelo aos portugueses."Os portugueses que estejam todos com o Flamengo", foi desta forma que JJ respondeu ao jornalista doquando questionado sobre que mensagem queria deixar para Portugal.