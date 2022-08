A transferência de Ricardo Horta do Sp. Braga para o Benfica está seriamente ameaçada pela intransigência do administrador judicial do Málaga, José María Muñoz, em aceitar o negócio como lhe foi apresentado.



Ao que o CM apurou, face à malha apertada da lei espanhola, Muñoz receia vir a ser acusado de gestão danosa se der o seu aval a uma transação que, em sua opinião, é claramente lesiva dos interesses do Málaga.









