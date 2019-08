América trava saída de Uribe para o FC Porto

Exigências de última hora do América do México estão a travar a contratação do médio Mateus Uribe pelo FC Porto.O clube mexicano não abdica dos 13 milhões de euros, sendo que os dragões não chegam aos 10 milhões de euros. A imprensa mexicana avança também que um emissário do Benfica terá perguntado pelo jogador, o que é visto como uma ação para inflacionar o preço do atleta de 28 anos.O próprio treinador do América, Miguel Herrera, reconheceu que, para além do FC Porto, mais dois ou três clubes já perguntaram pelo internacional colombiano. O técnico do campeão mexicano disse também que espera não ficar sem Mateus Uribe, depois de ter já dado como perdido o guarda-redes Agustín Marchesín, que vai chegar hoje mesmo ao Porto, segundo apurou oO FC Porto, contudo, deve voltar à carga por Uribe nos próximos dias, até porque a estreia oficial dos dragões acontece já no dia 7 de agosto com o Krasnodar, na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Mateus Uribe, de 28 anos, é um dos destaque do América: em 78 jogos realizados apontou 18 golos. Esta época conta com dois jogos na Liga e um golo marcado.