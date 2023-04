A vitória do Sporting sobre o Casa Pia (4-3) não impediu o desagrado de Rúben Amorim com as falhas a defesa que esta segunda-feira foram dissecadas com a ajuda dos vídeos dos lances.



Amorim teve uma postura firme quanto aos erros cometidos. A defesa foi a mais visada, mas todos os jogadores acabaram por levar um puxão de orelhas do treinador, tendo Trincão sido a exceção pelos três golos apontados.









Ver comentários