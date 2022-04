Amorim assume que acesso direto à 'Champions' é motivação para vencer o dérbi

O treinador do Sporting Clube de Portugal, Rúben Amorim, fez este sábado a antevisão ao dérbi com o Benfica.Rúben Amorim assumiu a possibilidade de assegurar o acesso direto à Liga dos Campeões de futebol como sendo uma motivação para vencer o dérbi com o Benfica, mas apontou também para a conquista do título.

"Nós acreditamos que podemos vencer todos os jogos, porque é a única maneira de termos esperança de ainda sermos campeões", atirou Rúben Amorim quando questionado sobre se o principal objetivo do Sporting para o dérbi estaria em assegurar a 'Champions' ou continuar a lutar pelo título de campeão nacional.



Slimani é uma "opção" no dérbi, da I Liga de futebol. "Poderá começar no banco, poderá começar como titular", acrescentou na conferência de imprensa, quando questionado sobre o jogador argelino.



Segundo o técnico do Sporting, Slimani terá acesso a este jogo, apesar de há uma semana ter admitido que o deixou de fora por não ter treinado ao nível que lhe era exigido.



Em relação aos restantes jogadores, o treinador não fez nenhum comentário, já sobre os jogadores do Benfica, fez referência a Darwin.



"Em relação a Darwin, não há muito que fazer. Nós jogamos à zona, não fazemos marcação individual, temos atenção às características".



De acordo com Amorim este "vai ser um grande jogo. E temos obrigação de ganhar".



A partida está agendada para as 20h30 de domingo, no Estádio José Alvalade.