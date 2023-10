Rúben Amorim vai atacar a Taça de Portugal, único troféu nacional que lhe falta no palmarés, com alguns dos pesos-pesados do plantel, apesar de o Olivais e Moscavide militar no campeonato distrital, apurou o Correio da Manhã.



O treinador leonino, que caiu à primeira eliminatória no ano passado (derrota com o Varzim, da Liga 3, por 1-0), não quer voltar a ser surpreendido.









