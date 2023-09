“O Viktor está em dúvida. Deixei-vos só esta no fim...” Foi desta forma que Rúben Amorim terminou no domingo a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, sem dar mais pormenores sobre a condição física de Gyokeres. Mas o CM sabe que o jogador tem um traumatismo na perna esquerda - esta segunda-feira fará o teste decisivo.









