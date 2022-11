Amorim diz que fica no Sporting até final da época "aconteça o que acontecer"

O treinador Ruben Amorim disse esta sexta-feira que fica no Sporting até ao final da época, "aconteça o que acontecer", mas assumiu, em Alcochete, estar desejo da interrupção do campeonato durante o Mundial de futebol do Qatar.

"Até ao fim do ano [época], aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar os rapazes e vou assumir isto, porque nenhum treinador deve vir para aqui sem estar pensado com o projeto", concluiu o técnico, em conferência de imprensa, na Academia Cristiano Ronaldo.

Amorim respondia a uma questão sobre a probabilidade de ainda ser treinador do clube quando disputar a Liga Europa, em fevereiro, e sustentou a sua posição com a vontade de "mostrar que o clube está primeiro".