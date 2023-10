Rúben Amorim esqueceu o pesadelo europeu vivido pelo Sporting na primeira parte do jogo com a Atalanta (derrota por 1-2) e pediu esta sexta-feira ao plantel foco total na partida com o Arouca, para defender a liderança da Liga.



O técnico acredita que os jogadores sentiram os acontecimentos do jogo com os italianos e optou por passar uma esponja sobre o assunto, para já, pois o tema será recuperado na próxima partida entre as duas equipas a contar para o Grupo D da Liga Europa.









