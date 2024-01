Rúben Amorim continua a deixar a sua marca no Sporting, tornando-se no primeiro treinador do clube a somar 14 vitórias nos primeiros 17 jogos da Liga em três temporadas distintas. Acabou a primeira volta na liderança, tal como em 2020/21, na qual acabou por conquistar o título de campeão.



O feito histórico de Amorim no Sporting com as 14 vitórias nas primeiras 17 rondas em três ocasiões (2020/21, 2021/22, 2023/24) acaba por superar as duas vezes de Cândido Oliveira nas temporadas de 1947/48 e 1948/49.









Ver comentários