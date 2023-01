Rúben Amorim acredita que pode vencer o Benfica, mesmo depois do desaire na no Funchal. "A derrota com o Marítimo não esfriou o dérbi, mas a equipa sentiu um pouco o desaire. Queremos ganhar ao Benfica e depois logo se vê a classificação", disse o treinador dos leões.



O adversário mereceu rasgados elogios por parte de Amorim no lançamento do jogo deste domingo: "Desde que estou no Sporting, esta é a melhor equipa do Benfica.









