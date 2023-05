Rúben Amorim já tem reunião agendada com o presidente Frederico Varandas e com o diretor desportivo Hugo Viana para, em conjunto, fazerem o balanço da temporada do Sporting. Neste encontro, o técnico vai ainda exigir garantias de que será mantida a espinha dorsal da equipa na nova temporada, apurou o CM.









