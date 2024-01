Sp. Braga e Sporting medem forças em Leiria, a partir das 19h45, no arranque da final four da Allianz Cup. Estas são as escolhas de Artur Jorge e Rúben Amorim para este encontro.Matheus; Victor Gómez, Paulo Oliveira, José Fonte e Borja; Vítor Carvalho, João Moutinho, Pizzi e Zalazar; Álvaro Djaló e Ricardo HortaSuplentes:Israel; Eduardo Quaresma, Coates e Inácio; Esgaio, Hjulmand, Pote e Nuno Santos; Edwards, Trincão e GyökeresSuplentes:Siga o jogo AQUI