Ainda falta muito campeonato. Se os adversários perderem pontos dá ainda mais vontade de seguirmos com os nossos jogos. O ano passado perdemos aqui, foi das poucas derrotas que tivemos. Não temos fantasmas nenhuns e queremos ganhar o jogo", declarou esta sexta-feira Rúben Amorim na antevisão do encontro deste sábado (15h30) com o Santa Clara, nos Açores.









