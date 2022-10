Amorim preocupado com jogo da Liga dos Campeões

Leia também Rúben Amorim castiga plantel do Sporting com corte nas folgas O defesa-central Coates e o lateral-direito Porro devem voltar na partida de terça-feira com o Marselha, mas este sábado voltaram a figurar no boletim clínico dos leões.

A sessão de trabalho deste sábado visou a recuperação dos jogadores utilizados no triunfo sobre o Gil Vicente, mas o boletim clínico manteve-se inalterado, incluindo ainda os nomes de Luís Neto, Daniel Bragança e Jovane Cabral. Os leões voltam a treinar este domingo, pelas 10h00, na Academia em Alcochete, já com as atenções no jogo com o Marselha.

O Sporting regressou às vitórias com o Gil Vicente (3-1), mas Rúben Amorim focou o seu discurso para o plantel nos erros que foram cometidos e que não quer ver repetidos na terça-feira no jogo com o Marselha, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.O treinador leonino não quer os jogadores nas nuvens apenas por terem conseguido uma vitória. É que os leões já viveram ciclos idênticos, mas a irregularidade da equipa já custou 11 pontos (soma 13 em 24 possíveis). O golo sofrido, marcado por Fran Navarro já nos descontos (90+3’), irritou o técnico e foi dissecado, com uma análise a cada momento. Até porque falhas semelhantes serão fatais no jogo com o Marselha. Trata-se de uma partida que está a ser encarada em Alvalade como de máxima importância, pois os leões lideram o grupo invictos (triunfos sobre o Eintracht Frankfurt, 3-0 na Alemanha; e Tottenham, 2-0 em Alvalade).Apesar de o seu discurso no treino deste sábado ter sido focado naquilo que foi menos conseguido, a verdade é que o técnico também fez alguns elogios, nomeadamente à forma como a equipa entrou no jogo e se desembaraçou de um adversário com um ataque perigoso. Mesmo Marsà (estreou-se a titular) e Morita (o melhor em campo com um golo e uma assistência) ouviram do técnico aquilo que têm de melhorar.