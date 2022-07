O Sporting não vai ao mercado para encontrar um substituto para o lesionado Daniel Bragança, com Rúben Amorim a preferir ‘pescar’ uma solução na formação do clube, com Mateus Fernandes e Renato Veiga no topo dessa lista, apurou o Correio da Manhã.



Com Bragança ausente nos próximos seis meses, devido a uma entorse traumática do joelho direito contraída no jogo-treino com o Estoril (4-0), o técnico decidiu que não será necessário ir ao mercado.









