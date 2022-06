Rúben Amorim está preparado para perder Palhinha e Matheus Nunes neste mercado de verão, apurou o Correio da Manhã.



O treinador leonino, sabe o CM, já está a preparar a nova temporada com as alternativas, pois as negociações dos dois jogadores estão avançadas e muito dificilmente o Sporting conseguirá segurar os médios.









