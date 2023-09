“Olhamos com alguma inveja para o Sp. Braga, porque queríamos estar na Liga dos Campeões. Nada melhor do que ganhar este jogo para seguir o nosso caminho e lá estarmos no próximo ano”, disse ontem Rúben Amorim na antevisão do jogo deste domingo (20h30, Sport TV 1) do Sporting com os bracarenses.



O treinador leonino felicitou os bracarenses pela presença na fase de grupos da Champions, mas só pensa na vitória em Braga, de forma a manter a invencibilidade na Liga.









