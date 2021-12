Amorim quer Sporting preparado para 'oitavos' da Champions e garante estreias contra Ajax

O treinador Rúben Amorim defendeu esta segunda-feira que o Sporting tem de estar pronto para os 'oitavos' da Liga dos Campeões de futebol e, como tal, garantiu que irá promover estreias no desafio contra os holandeses do Ajax.

O emblema de Amesterdão e o clube lisboeta já têm presença assegurada na próxima fase, e, de acordo com o técnico 'leonino', "alguns jovens vão ter a oportunidade de serem titulares", na terça-feira, no encontro da última jornada do grupo C.

"É um espaço de crescimento [para jogadores]. Temos um projeto que é a longo prazo, sabendo que temos de honrar a camisola que vestimos. Temos uma grande responsabilidade e vamos jogar para ganhar", começou por dizer Rúben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão.